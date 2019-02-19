5450 وساما للعرش والاستحقاق الوطني ستوزع في عام 2019.. “العثماني” يوقع المرسوم

بتوقيعه لمرسوم، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عدد أوسمة العرش، والاستحقاق الوطني، التي سيتم منحها خلال عام 2019.

وأوضح المرسوم أن عدد الأوسمة المقترحة للإنعام، خلال العام الجاري، تحدد في 5450 وساما، بالنسبة إلى مختلف الوزارات، وديوان الأوسمة.

وحدد المرسوم عدد الأوسمة لكل درجة، وسيخصص 200 وسام للعرش، منها 10 أوسمة بدرجة قائد، و40 بدرجة ضابط، و150 بدرجة فارس.

وبلغ مجموع أوسمة الاستحقاق الوطني 5250 وساما، منها 1600 من الدرجة الممتازة، و1650 من الدرجة الأولى، و2000 من الدرجة الثانية.