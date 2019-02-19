يونكر يعتبر تصويت بريطانيا بانتخابات الاتحاد الأوروبي "مزحة تاريخية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنكر رئيس مفوضة الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، احتمال مشاركة بريطانيا بانتخابات البرلمان الأوروبي، في حال تم تأجيل خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر الشهر المقبل.
وقال يونكر لصحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية اليومية في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، إن مثل هذا التصور "يصعب تخيله"، قائلا إنه سيكون بمثابة "مزحة تاريخية متأخرة".
ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس، لكن الحكومة تحاول إعادة النظر في اتفاق الانفصال المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في العام الماضي. وترفض بروكسل تغيير موقفها، فيما يقترب موعد الانتخابات في 23 أيار/ مايو القادم.
وقال يونكر للصحيفة إن الأمر متروك لبريطانيا لتقرير ما إذا كانت تريد طلب تأجيل موعد بريكست، لكن ذلك ينبغي أن يحدث قبل أن يجتمع البرلمان الأوروبي المنتخب حديثا في أوائل حزيران/ يونيو القادم.
ومن المقرر أن تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع يونكر مساء غد الأربعاء، لإجراء محاولة أخيرة لإيجاد سبيل لحلحلة مفاوضات بريكست المتعثرة.
وكان ماي قد تعهدت بتنفيذ مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في موعدها، لكن المساعي المتتالية لإيجاد حل لم تكن مثمرة. التقت مع يونكر أيضا في وقت سابق من هذا الشهر.
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