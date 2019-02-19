وكيل كريستيانو يسعى لإبرام صفقتين سوبر ليوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خورخي مينديز، يسعى لإبرام صفقتين كبيرتين ليوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن مينديز سيواصل عمله المميز مع فابيو باراتيسي المدير الرياضي لليوفي، في الميركاتو الصيفي المقبل، عقب مساعدة السيدة العجوز على ضم رونالدو وجواو كانسيلو.

ويعمل مينديز على إتمام انتقال الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد، المعار حاليًا لبايرن ميونخ، والبرتغالي جواو فيليكس نجم بنفيكا، إلى صفوف اليوفي، خلال الموسم المقبل.

وتنتهي إعارة خاميس رودريغيز مع بايرن ميونخ في الموسم الحالي، وتثار العديد من الشكوك حول رغبة اللاعب في العودة مرة أخرى لتمثيل ريال مدريد.

أما جواو فيليكس يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، أمثال برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد.