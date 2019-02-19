تقارير: برشلونة رفض ضم بنزيمة لهذا السبب!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن سبب رفض برشلونة الإسباني ضم النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، من ليون الفرنسي في عام 2018 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أهن في عام 2008 كان الإسباني بيب غوارديولا، مدرب برشلونة السابق، يسعى للتعاقد مع مهاجم لخلافة الكاميروني صامويل إيتو.

وأضافت أن بنزيمة كان يقدم أداء رائعًا رفقة ليون، ولذلك أرسل برشلونة تشيكي بيجرستين، السكرتير الفني وقتها، إلى فرنسا للتحدث مع اللاعب قبل إتمام الصفقة.

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وأشارت إلى أن بيجرستين لم يعجب بصداقات اللاعب، وبالطريقة التي تعامل بها معه أثناء الحوار الذي دار بينهما، إذ لم يكن بنزيمة ينظر إطلاقًا إلى السكرتير الفني لبرشلونة أثناء الحديث.

وقرر بيجرستين وقتها عدم إتمام الصفقة، مدعيًا أن بنزيمة سيواجه مشكلة في التكيف مع برشلونة.

وتوجه النادي الكاتالوني في هذا الوقت إلى التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم إنتر ميلان السابق.