رهط: اتهام شاب احتج على استضافة جنود بمدرسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام ضد شاب (18 عاما) نسبت إليه تهديد مدير مدرسة في مدينة رهط بالنقب، إثر احتجاجه على استضافة جنود من الجيش الإسرائيلي في المدرسة، مؤخرا.

ومددت المحكمة اعتقال الشاب من فترة لأخرى بعدما اعتقلته الشرطة، وجرى تقديم لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده، أمس الإثنين.

وأثارت القضية نقاشا في رهط، ورفضت شخصيات سياسية وعدد من الأهالي زيارات جنود الجيش إلى المدارس العربية.

فيما أوضحت أن "الصور التي نشرت من المدرسة والتي يظهر فيها الجنود، يدور عن أفراد من الجبهة الداخلية والذين يتجولون في غالبية المدارس حيث يقدمون الإرشادات، والنصائح للطلاب وكيفية التصرف في حالات الطوارئ، وهذه الفعاليات ليست جديدة على مدارس رهط والمنطقة".