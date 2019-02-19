شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف تنفذ عملية اسقاط جوي بحجة والان مع التفاصيل

نفذت طائرات التحالف العربي أول عملية إسقاط جوي مساند لقبائل حجور المحاصرة من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كشر حجور بمحافظة حجة.

وبحسب مصادر إعلامية فإن التحالف نفذ أول عملية إسقاط جوي في مناطق حجور على أن تتبعها عمليات إسناد واسعة في الساعات المقبلة، لدعم قبائل حجور في عملياتها ضد الحوثيين.

وكان قد صد أبطال مقاومة حجور، يوم أمس الاثنين، هجوما عنيفاً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، وكبدوا المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكدت مصادر ميدانية لموقع الجيش ”سبتمبر نت” أن أبطال قبائل حجور صدوا هجوماً عنيفاً شنته المليشيا في منطقة بني شهر، أسفر عن سقوط عدد من عناصر المليشيا قتلى وجرحى.

وطبقاً للمصادر فإن المليشيا حاولت خلال هجومها الفاشل الاستيلاء على قلعة بني شهر في الحد الشمالي لمديرية كشر، ولكن الأبطال كانوا لها بالمرصاد وكسروا هجومها.

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وأفادت المصادر أن المليشيا تحاول منذ يوم أمس استعادة المواقع التي خسرتها في منطقة جمانة، لانتشال جثة أحد القيادات الميدانية وعدد من العناصر التابعين لها، منعتهم ضربات الأبطال من ذلك.

إلى ذلك أكدت مصادر محلية أن المتحوث المدعو حسن محمد صالح القاضي ، استقدم يوم أمس العديد من عناصر المليشيا وآلياتها القتالية إلى منطقة سودين، والتي تتمركز فيها عدد من الأطقم العسكرية والأسلحة الثقيلة التابعة للمليشيا.

ووفقاً للمصادر فإن المليشيا تتمركز حالياً في الجبل قرية الهجرة المطلة على مثلث سودين وفي قرية الدعامة المحاذية لبني شهر ووادي ظلم.

في غضون ذلك ناشد مشائخ وأعيان قبائل حجور قيادتي الشرعية والتحالف العربي بضرورة التدخل العاجل بإسنادهم بالإمكانات لمواجهة المليشيا الانقلابية التي تستخدم مقدرات وعتاد دولة لسحق وحصار القرى في حجور.

جاء ذلك في بيان صادر عن مشائخ وأعيان قبائل حجور، اقترحوا من خلاله على قيادتي الشرعية والتحالف العربي، توفير الدعم الكامل لهم خلال يومين وتكليفهم بفتح معركة مستبا التي لن تستغرق ثلاثة أيام بالكثير خصوصا أنها منطقة مفتوحة وغير حاضنة للميليشا ولأن أبناء حجور على خبرة ودراية بجغرافيا المنطقة وتضاريسها ومداخلها ونقاط القوة والضعف فيها

ودعا البيان قيادتي الشرعية والتحالف إلى تكليف العميد أمين الحجوري مديراً لأمن محافظة حجة، وذلك للقيام بمهمة فك الحصار بمساندة أبناء حجور المتواجدين في المنطقة العسكرية الخامسة ومحور حرض، والذي سيكون في ظرف يومين من خلال التنسيق مع القبائل.