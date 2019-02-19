شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة شباب وأطفال اليمن تلتقي نائب السفير الأمريكي بالرياض والان مع التفاصيل

التقت حكومة شباب وأطفال اليمن ممثلة برئيس الوزراء محمد عبدالله جميع ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالله الهيال ووزير الإعلام والناطق الرسمي صالح بن محفوظ بالعاصمة السعودية الرياض سعادة نائب السفير الأمريكي جنيد منير لمناقشة تحقيق سبل دعم السلام وتنمية طاقات الشباب والأطفال.

في البداية رحب أعضاء الحكومة بسعادة النائب السفير الأمريكي وبجهود الحكومة الأمريكية وطاقم البعثة الدبلوماسية في بلادنا على الجهود الفعالة في تحقيق سبل السلام الشامل والعادل وفق المرجعيات الثلاث وقرار مجلس الأمن 2216.

مؤكدين على عمق العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين بالجوانب السياسية والعسكرية والإنسانية والتعليمية والصحية والتنموية.

وتطرق أعضاء الحكومة بالحديث والتعريف عن جهود وأعمال الحكومة التي تبذل لتبني قضايا الشباب والأطفال والحد من الانتهاكات التي تتعرض لهم منذ بداية الحرب من تجنيد إجباري وتدمير البنية التحتية بقطاع التعليم والصحة.

مشددين على أهمية مضاعفة الدور الأمريكي لوقف تلك الانتهاكات التي يتعرض لها الشباب والأطفال.

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ومن جانب آخر ناقش أعضاء الحكومة أهمية دعم وتنمية طاقات الشباب والأطفال من خلال البرامج المشتركة ودعم مشاريع الشباب الفعالة التي تساهم في تعزيز سبل التنمية والازدهار.

من جانبه رحب نائب سعادة السفير الأمريكي بحكومة شباب وأطفال اليمن بقيادة محمد عبدالله جميع والتي تأسس لصناعة المستقبل القادم لليمن.

مشيرا الى أن الحكومة الأمريكية تولي إهتمام واسع بقضايا الشباب والأطفال والعمل للمساهمة في تخفيف المعاناة التي تواجهم منذ بداية الحرب.

موضحاً بأن موقف الحكومة الأمريكية ثابت إتجاه القضية اليمنية لتحقيق السلام الشامل والعادل وفق المرجعيات الثلاث وقرار مجلس الأمن 2216.

مؤكدا بأن هناك اهتمام واسع من قبل الحكومة الأمريكية لدعم طاقات الشباب والأطفال من خلال دعم مشاريع وأفكار الشباب التي تساهم بناء الدولة اليمنية.