شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية تدين الهجوم الإرهابي في القاهرة والان مع التفاصيل

دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات التفجير الارهابي الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، و خلف عدداً من القتلى والجرحى.

كما جددت الوزارة تضامن ووقوف اليمن إلى جانب الاشقاء في مصر في الحرب ضد الإرهاب ورفضها القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، وثقتها بقوة وقدرة مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة ودحر فلول الإرهاب.

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وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وأعلنت الداخلية المصرية، مساء الاثنين، مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.

وتعد الواقعة، ثالث حادث بارز تشهده البلاد خلال 4 أيام، إذ سبق أن وقع تفجير محدود بالجيزة الجمعة الماضي، تلاه استهداف "إرهابي" لحاجز أمني في سيناء، أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.

والجمعة، قالت الداخلية إنها أحبطت محاولة لاستهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع، غرب القاهرة.

والسبت، أعلن الجيش مقتل وإصابة 15 عسكريا بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء (شمال شرق).