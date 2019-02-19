شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دائرة الشباب بالإنتقالي يعقد لقاء مع مديري إدارات الشباب في حضرموت والان مع التفاصيل
نظمت إدارة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء ، لقاء بمديري إدارات الشباب والطلاب بالقيادة المحلية بمحافظة حضرموت وعدد من مديريات المحافظة.
وتناول اللقاء الذي رأسه المهندس نزار هيثم رئيس إدارة الشباب والطلاب بالأمانة العامة، وحضر جانبا منه رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، جملة من القضايا المرتبطة بنشاطات الإدارات في القيادات المحلية بحضرموت والسبل الكفيلة بتطوير عملها.
وأكد رئيس القيادة المحلية على ضرورة ألا يقتصر نشاط الإدارات على الجوانب الرياضية ، حيث ان الكثير من الشباب غير منخرطين في النوادي الرياضية ، فلابد من الوصول إليهم واحتضانهم بنشاطات متنوعة .
وعبر رئيس إدارة الشباب عن شكره وتقديره لجهود رئيس قيادة حضرموت، حاثا مديري إدارات الشباب على توسيع نشاطهم وتنويعه ، والوصول إلى مسؤولي النشاطات في المدارس ،لتنفيذ أنشطة رياضية تساهم في الحد من العنف والتنمر المنتشر بين أوساط التلاميذ .
مبينا أن لدى إدارة الشباب خطط للوصول إلى جميع فئات الشباب ، والعمل على توفير احتياجاتهم قدر الإمكان ، خاصة تلك الاحتياجات التي تخلت المؤسسات التربوية عن توفيرها لهم .
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