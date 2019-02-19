شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء خطيرة حول محاولة استهداف فاشلة للمجلس الانتقالي بالمكلا والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية إن قوات أمنية نجحت في إحباط هجوم إرهابي كان سيستهدف موكب رئيس المجلس الانتقالي و مقر اجتماع الجمعية الوطنية في المكلا.

ونقلت المصادر عن مسؤول أمني لم تفصح عن هويته، قوله إن "الارهابيين أتو من محافظة البيضاء الى المكلا لتنفيذ العملية".

وتابعت المصادر، تم ضبط العناصر التي خططت للقيام بالعملية المضبوطة، كما جرى ضبط وتحريز المتفجرات التي بحوزتهم قبل نقلهم الى التحقيقات.

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ولفتت المصادر ان الاعترافات الاولية للمتهمين افادت ان الهدف كان موكب المجلس الانتقالي عبر زراعة متفجرات في الشوارع واذا فشلوا فيتبعه تفجير مقر جلسات اجتماع الجمعية الوطنية.

وقادت معلومات استخبارية دقيقة اجهزة الامن الى القبض على المتهمين قبل يوم من بداء اجتماعات الجمعية الوطنية.

وكانت الجميعة الوطنية قد عقدت اجتماعها في المكلا في اجواء امنة وبدون اي منغصات.

وتشهد مدن حضرموت الساحل حالة استقرار كبير منذ تحريرها وفرض قوات النخبة الحضرمية الامن فيها بينما تشهد مناطق حضرموت الوادي الخاضعة للمنطقة العسكرية الاولى نشاط كبير للارهاب والاغتيالات.