شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 12 مدنيا بقصف حوثي بالحديدة والان مع التفاصيل

استشهد وأصيب 12مدنيا اليوم الثلاثاء، جراء قصف مدفعي لمليشيا الحوثي جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي استهدفت بقذائف الهاون قرية المُتينه في عزلة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة.

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي تسبب بمقتل 4 مدنيين وجرح 8 آخرين في حصيلة أولية.

وتتواصل جرائم الحوثيون بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة بتدمير المنازل والمساجد وقتل المواطنين بشكل يومي ، فلا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب المليشيا الحوثية جرائم هنا وهناك في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة .

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الحوثي مليشيا الحوثي الحديدة التحيتا الحديدة.

وعلى صعيد آخر، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الأول من فبراير(شباط) الجاري، من انتزاع 13 لغماً مضاداً للأفراد و257 لغماً مضاداً للآليات و8 عبوات ناسفة و300 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمال ماتم نزعه 578 لغمًا.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، وصل اليوم الثلاثاء إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع إلى 41.591 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

وحاولت ميليشيا الحوثي إخفاء ألغامها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.