شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عقاب من تنظيم الحمدين تجاه قطاع غزة لعدم تنفيذ رغبات شركائه الصهاينة والان مع التفاصيل

اعتبرت المعارضة القطرية أن نية تنظيم الحمدين في عدم الاستمرار في تمويل وقود الكهرباء لقطاع غزة هي رسالة منه تجاه القطاع لعدم تنفيذ رغبات شركائه الصهاينة.

وبحسب موقع "قطر يليكس"، فإن المؤامرة الخبيثة لتنظيم الحمدين، الذي أصبح أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي، تتواصل في قطاع غزة، فبعد أن سمحت تل أبيب بدخول الوقود القطري إلى القطاع في تجاهل تام لدور السلطة الوطنية، ما عزز الانقسام الفلسطيني، قررت إمارة الإرهاب توقف تمويل وقود الكهرباء في أبريل المقبل.

وصرح السفير القطري محمد العمادي، مساء الإثنين، بأن دويلته الصغيرة لا تنوي الاستمرار في تمويل وقود الكهرباء لقطاع غزة بعد شهر أبريل المقبل، حيث جاءت تصريحاته عبر قناة مكان العبرية، الموجهة للجمهور العربي، ما يشير إلى رسالة عقاب من تنظيم الحمدين تجاه القطاع لعدم تنفيذ رغبات الشركاء الصهاينة.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر فلسطينية، قولهم إن هذه الخطوة تأتي على خلفية خيبة أمل السلطات القطرية بحماس التي تماطل وتؤخر تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في القطاع، والتأخير في مد خط التوتر العالي من إسرائيل، والذي يمكن أن يضاعف كمية الطاقة الواردة للقطاع.

كما أن الدوحة اتخذت هذه الخطوة بناء على اتفاق مع حكومة الاحتلال، لعدم التزام حركة حماس بالتعليمات القطرية والتهدئة في القطاع ووقف مسيرات العودة، إذ باتت الأمور أكثر وضوحا بشأن تزويد قطاع غزة بالوقود ودفع رواتب الموظفين مقابل تنفيذ الشروط القطرية التي يتخفى وراءها الموساد الإسرائيلي.

وتقوم الدوحة منذ أكتوبر الماضي، بتسديد ما يقرب من عشرة ملايين دولار شهريا لشركة الكهرباء الوحيدة في غزة، بهدف ظاهري هو محبة وعطف قطري تجاه القطاع لتحسين الظروف المعيشية، لكن باطنه هو خدمة الأهداف الإسرائيلية ومناطحة الجانب المصري بسبب الدور المحوري الذي يلعبه في القطاع.

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وفي أكتوبر الماضي تعاونت دويلة الإرهاب مع الاحتلال الصهيوني على إدخال مواد بترولية إلى غزة بتمويل قطري، في اتفاق صاغه قادة من جهاز الموساد في الدوحة، ويشمل وقف مسيرات العودة التي انطلقت في مارس الماضي، وكذلك وقف البالونات الحارقة بصورة نهائية.

الاتفاق يتضمن "في المقابل ستقوم دولة الاحتلال بزيادة الكهرباء إلى ثماني ساعات يوميا بدلا من أربع حاليا، وذلك إذا تم الالتزام ببنود الاتفاق الذي لم يتم الإعلان عن بنوده كاملة، لكن يظهر أن الخطوة القطرية الأخيرة بتوقف الضخ يأتي كعقاب للقطاع على عدم الالتزام بالبنود".

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد تفاخرت في تقرير لها نشر مطلع فبراير الجاري، بما تقدمه قطر من خدمات لدعم المخطط الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية، إذ أكدت أن الدوحة حولت إلى حركة حماس في قطاع غزة أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي بين السنوات 2012 إلى 2018، وفقا لتقرير قدمته الشهر الماضي جهة دولية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

ورغم ترويج أبواق الدوحة وموالين للنظام القطري في غزة بأن الأموال ساعدت الفلسطينيين على معيشتهم في ظل حالة الحصار المفروضة عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هناك تقارير دولية أكدت أن هذه الأموال وصلت في النهاية إلى أيدي حركة حماس، ذراع تنظيم الحمدين في القطاع.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد سمحت في الأشهر الماضية للسفير القطري محمد العمادي بإدخال أموال نقدية إلى قطاع غزة، بالتنسيق الكامل مع المخابرات الإسرائيلية، ودون اتفاق مع السلطة الفلسطينية.

واعتبر مسؤولون في السلطة الفلسطينية وحركة فتح أن الممارسات القطرية في القطاع تشير إلى وجود خطة خبيثة برعاية الاحتلال لشيطنة القضية الفلسطينية وتنفيذ مخططات الموساد، كما أعربوا عن استغرابهم من تجفيف الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال المصادر المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، في الوقت الذي تصل فيه ملايين الدولارات القطرية تحت حراسة إسرائيلية إلى حركة حماس، التي يعترفون أنها إرهابية.