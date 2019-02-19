شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الجوف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي أن 4 كيلو فقط تفصل الجيش الوطني اليمني عن سوق الخميس بالمديرية بعد أن صارت مطلة على منطقة الرفحة.. لافتاً إلى أن قوات محور الجوف خاضت معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الأيام الماضية حيث تمكنت من تحرير عدة مواقع بينها وادي السليلة ومواقع أخرى بالقرب من وادي خب وسوق الخميس.
وأكد العكيمي أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات.
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