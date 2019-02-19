انت الان تتابع فرنسا ترفض استعادة دواعشها من سوريا: لن نغير سياستنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرحت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، اليوم الإثنين، بأن بلادها لن تتخذ أي إجراءات في الوقت الحالي، بناءً على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفاء أوروبيين لاستعادة المئات من مقاتلي تنظيم داعش من سوريا، وستعيد المقاتلين على أساس مبدأ "كل حالة على حدة". وقالت "بيلوبيه"، في تصريحات لقناة "فرانس 2" التليفزيونية: "هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأمريكي، ولن نغير سياستنا في الوقت الحالي، لن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب ترامب".

وطالب ترامب السبت الماضي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، باستعادة أكثر من 800 مقاتل من التنظيم اعتقلوا هناك، ومحاكمتهم. اقرأ أيضا: أمريكا تطالب حلفاءها باستعادة مقاتلي داعش من سوريا ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في تصريح سابق، المقاتلين وزوجاتهم بأنهم "أعداء الأمة الذين