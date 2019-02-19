انت الان تتابع فرنسا ترفض استعادة دواعشها من سوريا: لن نغير سياستنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صرحت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، اليوم الإثنين، بأن بلادها لن تتخذ أي إجراءات في الوقت الحالي، بناءً على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفاء أوروبيين لاستعادة المئات من مقاتلي تنظيم داعش من سوريا، وستعيد المقاتلين على أساس مبدأ "كل حالة على حدة". وقالت "بيلوبيه"، في تصريحات لقناة "فرانس 2" التليفزيونية: "هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأمريكي، ولن نغير سياستنا في الوقت الحالي، لن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب ترامب".
وطالب ترامب السبت الماضي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، باستعادة أكثر من 800 مقاتل من التنظيم اعتقلوا هناك، ومحاكمتهم. اقرأ أيضا: أمريكا تطالب حلفاءها باستعادة مقاتلي داعش من سوريا ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في تصريح سابق، المقاتلين وزوجاتهم بأنهم "أعداء الأمة الذين
وطالب ترامب السبت الماضي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، باستعادة أكثر من 800 مقاتل من التنظيم اعتقلوا هناك، ومحاكمتهم.
اقرأ أيضا: أمريكا تطالب حلفاءها باستعادة مقاتلي داعش من سوريا
ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في تصريح سابق، المقاتلين وزوجاتهم بأنهم "أعداء الأمة الذين يجب أن يمثلوا أمام العدالة سواءً في سوريا، أو العراق".
لكن وزير الداخلية كريستوف كاستانير أعلن في أواخر يناير الماضي، أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا أجبر فرنسا على الاستعداد لعودة عشرات المتشددين الفرنسيين الذين تحتجزهم سلطات كردية مدعومة من واشنطن.
اقرأ أيضا: ترامب يضغط على بريطانيا بسبب العائدين من «داعش»
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا ترفض استعادة دواعشها من سوريا: لن نغير سياستنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.