انت الان تتابع انكشف المستور.. أزمة عسكرية في تايوان بسبب «جوجل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت صور أصدرتها خرائط جوجل، موقع قاعدة للدفاع الصاروخي في تايوان، ما تسبب في أزمة عسكرية بالبلاد، إذ أظهرت الصور ذات الأبعاد الثلاثية، أنواع قاذفات ونماذج صواريخ في القاعدة الواقعة في حي «شينديان، بمدينة نيو تايبيه»، بشكل واضح جدا، والصواريخ، التي ظهرت بالصور من طراز باتريوت أرض-جو (SAM) القابلة للتنقل، التي تستخدم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، ولم تكشف تايوان عن تلك المعدات العسكرية، إلا بعد أن أطلقت «جوجل» خاصيتها الجديدة لإظهار تضاريس ثلاثية الأبعاد لـ4 مدن رئيسة في تايوان، وهي: «تايبيه، ونيو تايبيه، وتاويوان، وتايشونج».

وقال وزير الدفاع التايواني «يين تيه فا»، إنه تم تشكيل قوة عمل مع «جوجل»، للبحث عن التعديلات المناسبة لحماية الأمن القومي والمواقع السرية من أي استهداف محتمل من قبل بكين، مؤكدًا أن مواقع البنية التحتية للدفاع ليست ثابتة، ولن تكون هي نفسها في أوقات الحرب، مضيفًا أن «ما حدث