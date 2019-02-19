الان تتابع التحالف يدمر صاروخا حوثيا في سماء مديرية الخوخة جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات تمكنت قوة الدفاع التابعة للتحالف العربي من تدمير صاروخ أطلقه الحوثيون في سماء مديرية الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة اليمنية.

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