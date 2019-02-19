شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب الوزارات بإنشاء إدارات متابعة بعد تلقيها 439 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة محال إليها منذ بدء دور الانعقاد الرابع فى شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن، عدد 439 طلب إحاطة، وتعقد جلسات مكثفة للانتهاء منها، موضحا أن اللجنة تخصص جلسات لمناقشة كل الطلبات الخاصة بالمحافظة الواحدة، حتى أصبحت "لجنة طلبات الإحاطة"، خاصة فى ظل غياب المجالس المحلية.

وتابع "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة 14 طلب إحاطة متعلقة بمحافظة الشرقية، ردا على النائب ثروت سويلم، الذى قال إن هناك طلبات إحاطة عديدة يقدمها النائب ولا يتم الرد عليها ولا تنفيذها، قائلا: "طلبات الإحاطة من الأدوات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون ولائحة المجلس الداخلية، واللجنة تتابع مدى تنفيذ توصياتها، ولابد من إنشاء إدارات متابعة فى كل الوزارات، بحيث تتابع كل إدارة فى وزارةمع اللجنة البرلمانية التى تقابل اختصاصاها، ولابد أن تكون إدارة للمتابعة على أعلى درجة من الكفاءة، فبدون أن تكون هناك متابعة وأسقف زمنية لا يتحقق شىء، وهناك أمور بسيطة يتم حلها خلال الاجتماعات، وهناك مشاكل كبيرة تحتاج متابعة".

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية محال إليها 439 طلب إحاطة حتى الآن، وخلال الأسبوع قبل الماضى تم مناقشة 40 طلب إحاطة متعلقة بمحافظة الإسكندرية، وكل محافظة يتم تجميع طلباتها فى جلسة واحدة بحضور المحافظ والمسئولين المعنيين، وأحيانا طلب الإحاطة الواحد يستغرق فى مناقشته ساعتين، قائلا: "بدون متابعة تخلص ازاى، وهناك جلسات عقدتها اللجنة وكان لها تأثير كبير فى حل مشكلات واتخاذ قرارات".