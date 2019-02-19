شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتغيب عن اجتماع "محلية البرلمان" بسبب تشييع جثمان شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جدلا بين النواب حول استمرار الاجتماع أو تأجيله، بسبب عدم حضور محافظة الشرقية الاجتماع رغم أنه كان مقررا انعقاده بحضوره، إلا أن المحافظ لم يتمكن من الحضور بسبب تشييع جثمان أحد الشهداء من أبناء الشرقية فى الحادث الإرهابى الذى وقع فى منطقة الدرب الأحمر مساء أمس الاثنين، وحضر بدلا منه اللواء حسين الجندى، سكرتير عام محافظة الشرقية.

ورأى بعض النواب أن يتم إرجاء الاجتماع بسبب عدم حضور المحافظ، فيما رأى أغلب النواب أن يتم استكمال الاجتماع وهو ما استجابت له اللجنة، وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه تواصل مع المحافظة ووزارة التنمية المحلية لمعرفة سبب التغيب، وأشاروا إلى أن السبب هو استشهاد أحد أمناء الشرطة من محافظة الشرقية في حاث منطقة الدرب الأحمر أمس، مما أحال دون حضور المحافظ.

وخير "السجيني" النواب بين أمرين، إما بدء الجلسة في غياب المحافظ لحين الحضور، أو إرجاء الجلسة ليوم آخر لحين الحضور، وقال: "مع الملاحظة لوزارة التنمية المحلية والمحافظة، اللجنة فيها 38 نائب وممثلين آخرين من الوزارات والمسئولين في المحافظة، ووارد أن يكون هناك ظروف، لكن على المستوى الرسمي يجب على المحافظ أو الوزير إخطار البرلمان بوجود ظرف طارئ، هذه هي الدولة دستور ولائحة، يجب إخطارنا ثم نخطر النواب، هذا من حيث الإجراء، أما لو ظرف شخصي يرفع سماعة التليفون لرئيس اللجنة أو الأمين العام لكن أن نفاجأ بمفاجآت، هذه مسألة نسجلها لتلافيها في المستقبل".

واعتبر النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة أن عدم وجود المحافظ خسارة له وليس للنواب، وقال: "نحن نعمل على حل مشاكل هو ليس مستوعبها، نحتاج الاجتماع في وجوده مع نواب الشرقية".

ومن جهته، رأى النائب مجدي مرشد، أن يتم استكمال الاجتماع، قائلا: وجود السكرتير العام للمحافظة وباقي التنفيذيين الذين تكبدوا عناء السفر يكفى لاستمرار الاجتماع، مطالبا باستكمال الجلسة وإرجاء الأمور التي تتطلب حضور المحافظ بنفسه لجلسة أخرى.

وقال النائب مجدى مرشد: "لأول مرة أحضر هذه اللجنة الفريدة والمتميزة، استشهاد أى حد من أولادنا يجب أى شىء، يستوجب وجود المحافظ فى المحافظة لتشييع جثمان الشهيد، ووجود السكرتير العام وبعض القيادات يجعلنى أفضل بدء الاجتماع واستمراره، وإذا توقف أى شىء على حضور محافظ نرجئه لاجتماع آخر".

فيما قال نائب الشرقية، لطفى شحاتة: "طلب الإحاطة بتاعى مش عايز محافظ، عايز رئيس وزراء، وجود المحافظ أو عدم وجوده مش فارق معايا محتاج رئيس الوزراء".

وقال النائب هانى أباظة: "محافظ الشرقية محترم ومتفاهم ومتعاون، لكن أعتقد لما نيجى هنا محتاجين المحافظ يكون موجود".

واتفق النائب ثروت سويلم، مع النائب مجدى مرشد، وقال: "المحافظ بتاعنا من أفضل المحافظين فى مصر، ونجتمع معا كل شهر، وهناك تعاون، والنهاردة مش محتاج المحافظ، وطلبات الإحاطة كلها المقدمة منى عن السكة الحديد، وأرى أن نستكمل الاجتماع".

وفى النهاية تم التوافق على استمرار الاجتماع، وقال رئيس اللجنة: "النائب الذى يريد استكمال مناقشة طلبه سنناقشه، والذى لا يريد مناقشته إلا فى حضور المحافظ سنؤجله، ولو طلب تم مناقشته ويحتاج رد سنعقد اجتماعا بحضور المحافظ للرد عليه".