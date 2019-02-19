شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية: نهاية الإرهابيين اقتربت بعد احتمائهم بالعبوات الناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بالبرلمان بجهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 الجارى ونجاح عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة فى تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

ووجه "حسب الله" فى بيان له أصدره منذ قليل التحية لقوات الأمن التى قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابه اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام، مؤكدا أن ذلك دليل قاطع على أن هؤلاء الإرهابيين من شياطين جماعة الإخوان الإرهابية أفلسوا وأصبحوا يحتمون بالعبوات الناسفة.

وناشد الدكتور صلاح حسب الله الشعب المصرى العظيم بالإبلاغ عن جميع العناصر الإرهابية التى تختبئ فى أى مكان على مستوى الجمهورية للقبض عليهم والقصاص العاجل منهم، مؤكدا أن ما فعله صقور وبواسل الشرطة فى هذه الواقعة وغيرها من الوقائع الأخرى يؤكد للعالم كله إصرارهم على تطهير مصر كلها من دنس ورجس الإرهاب والإرهابيين وتوجه "حسب الله" بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسكن هؤلاء الشهداء الأبرار فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.



