ألبير منصور: هناك من نهب البلد ولم تتم محاسبته

أكد النائب ​ألبير منصور​ "اننا لسنا مهتمين فقط ب​بعلبك الهرمل​ ولكن الاولوية لها الآن لأنها من المناطق المحرومة كما عكار وغيرها من المناطق"، مشيراً إلى ان "هناك مشاكل بيئية وصحية ومشكلة مياه وكهرباء وكان لدينا برنامج متكامل خضنا على اساسه ​الانتخابات​ وبعدها وضعنا برنامجا سنتابعه الآن".

وفي حديث تلفزيوني، علق منصور على عرض الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ أخذ ​الكهرباء​ من ​ايران​، قائلا: "لنرى من يؤمن لنا مصلحتنا و يؤمن لنا كهرباء 24/24 بأقل كلفة إن كانت ايران او زنزيبار لا يهم، فلنرى مصلحتنا الوطنية ويهمنا مصلحتنا الوطنية وحتى لو كانت ​أميركا​ تفرض عقوبات على ايران فماذا يهمني الموضوع؟".

وشدد على "اننا نريد الانماء والكهرباء وهي أمر أساسي ولكن دمروها تدمير مقصود عام 1992 من أجل خصخصتها وتدميرها وشرطة ​كهرباء لبنان​ كانت من أنجح شركات الكهرباء في ​العالم​ أي في العام 1964 و1965"، مشيراً إلى "اننا وصلنا إلى مرحلة مخيفة ولا يجوز الاستمرار على هذا الشكل من دون محاسبة المسؤولين وهناك من نهب البلد ولم تتم محاسبته ومستحيل".