وزارة الاقتصاد:عدادات الـ Triphaséمتوفرة بالأسواق ويمنع تركيب 3 عدادات

اوضحت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ ان الطريقة الصحيحة والوحيدة المتّبعة لاحتساب تعرفة العدادات Triphasé هي على الشكل التالي:

أولاً: يجب تحديد القدرة الاجمالية للامبيراج لاشتراك Triphasé لاعتمادها عند احتساب الرسم الثابت مثلاً: عند الاشتراك ﺑ10 امبير Triphasé تكون القدرة الاجمالية للاشتراك 3×10= 30 امبير.

ثانياً: أن رسم الاشتراك الثابت هو 30000 ليرة عن اول 15 امبير ثم 5000 ليرة عن كل 5 امبير اضافية وبالتالي تكون التعرفة الشهرية لاشتراك Triphasé بقدرة اجمالية 30 امبير تساوي 30,000 ليرة عن اول 15 امبير+ 15,000 ليرة عن الـ 15 امبير المتبقية اي ما يعادل 45000 ليرة.

ثالثاً: ان عدادات الـ Triphasé متوفرة بالأسواق اللبنانية وبالتالي يمنع على اصحاب المولدات تركيب ثلاث عدادات (اي عداد واحد على كل phase )

رابعاً: يحق لصاحب المولد تقاضي مبلغ 50,000 ليرة كحد اقصى بناء على فواتير ككلفة التمديدات المتعلقة بتركيب العداد بحسب ما نص التوضيح الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 10/10/2018 لذلك يمنع على ​أصحاب المولدات​ تقاضي مبلغ 150,000 ليرة (50,000 ×3) عند تركيب عداد الـ Triphasé .

كما طلب الوزارة "من جميع اصحاب المولدات التقيد التام بطريقة الاحتساب الواردة أعلاه"، محذّرةً "من اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين واحالتهم امام ​القضاء​ المختص".