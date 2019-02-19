وزارة الاقتصاد:عدادات الـ Triphaséمتوفرة بالأسواق ويمنع تركيب 3 عدادات

اوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة ان الطريقة الصحيحة والوحيدة المتّبعة لاحتساب تعرفة العدادات Triphasé هي على الشكل التالي:
أولاً: يجب تحديد القدرة الاجمالية للامبيراج لاشتراك Triphasé لاعتمادها عند احتساب الرسم الثابت مثلاً: عند الاشتراك ﺑ10 امبير Triphasé تكون القدرة الاجمالية للاشتراك 3×10= 30 امبير.
ثانياً: أن رسم الاشتراك الثابت هو 30000 ليرة عن اول 15 امبير ثم 5000 ليرة عن كل 5 امبير اضافية وبالتالي تكون التعرفة الشهرية لاشتراك Triphasé بقدرة اجمالية 30 امبير تساوي 30,000 ليرة عن اول 15 امبير+ 15,000 ليرة عن الـ 15 امبير المتبقية اي ما يعادل 45000 ليرة.
ثالثاً: ان عدادات الـ Triphasé متوفرة بالأسواق اللبنانية وبالتالي يمنع على اصحاب المولدات تركيب ثلاث عدادات (اي عداد واحد على كل phase )
رابعاً: يحق لصاحب المولد تقاضي مبلغ 50,000 ليرة كحد اقصى بناء على فواتير ككلفة التمديدات المتعلقة بتركيب العداد بحسب ما نص التوضيح الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 10/10/2018 لذلك يمنع على أصحاب المولدات تقاضي مبلغ 150,000 ليرة (50,000 ×3) عند تركيب عداد الـ Triphasé .
كما طلب الوزارة "من جميع اصحاب المولدات التقيد التام بطريقة الاحتساب الواردة أعلاه"، محذّرةً "من اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص".
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