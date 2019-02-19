عراجي: طالبنا وزير الصحة بأهمية تفعيل دور المستشفيات الحكومية

أكد رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​ عقب احتماع للجنة بحضور وزير الصحة ​جميل جبق​ الذي وضع اللجنة بالرؤية المستقبلية للقطاع الصحي الذي يعاني كثيرا "أهمية تفعيل دور ​المستشفيات​ الحكومية ووضع سقوف مالية لها التي تبقى أقل من بقية المستشفيات"، مشيراً الى أن "الوزير جبق كان متفهما للوضع"، لافتا الى أن "هناك 150 مليون ​دولار​ قد تصل كهبة لمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات".

وأشار عراجي الى "اننا طلبنا أن يفعل مراكز الرعاية الصحية لا سيما أن معظم الأسرة مشغولة كما تمنينا على الوزير أن يضع سقوفا مالية للمستشفيات بشكل مدروس".

ولفت الى "اننا طلبنا منه اعادة فتح ​مستشفى​ الحروق في صيدا وقررنا عقد اجتماعات دورية معه، خصوصا أن هناك مشكلات عديدة كمشكلات الدواء والامراض السرطانية".