سليمان خلال محاضرة عن استباق النزاعات: للانتقال بلبنان لمصاف الدول المنتجة

شدد الرئيس العماد ​ميشال سليمان​ على أهمية الحوار لإيجاد الحلول واستباق النزاعات، معتبراً ان الحوار هو الطريقة الأفضل لفهم الاخر وتبديد هواجس الشريك وتقديم الحلول المبنية على ثقافة تبادل الخبرات واحترام الرأي المختلف والبناء على المشتركات.

وخلال ندوة حوارية بدعوة من نادي "روتاري بيروت قدموس" بالاشتراك مع أندية روتاري ​ساحل المتن​، اعتبر سليمان ان وضع آلية لتحييد ​لبنان​ ومناقشة ​الاستراتيجية الدفاعية​ وتشكيل هيئة إلغاء ​الطائفية السياسية​ هي من أبرز مواضيح ​الحوار الوطني​ التي تشكل "خريطة طريق حل المشكلات العالقة" والمُلزمة في لبنان، سعياً إلى التكافل الوطني لمواجهة تحديات التطور العلمي ومواكبة الرقمنة الابداعية للانتقال بلبنان إلى مصاف الدول المنتجة على صعيد إقتصاد المعرفة.