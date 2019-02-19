الجميل عرض مع سفيرة أوستراليا زيارته المتوقعة إلى سيدني

استقبل رئيس حزب الكتائب السابق أمين الجميل في مكتبه في بيت المستقبل في سراي بكفيا، سفيرة اوستراليا في لبنان ربيكا غريندلاي، وتم خلال اللقاء "عرض تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين".
كما تناول البحث "الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الجميل مطلع الشهر المقبل الى اوستراليا، والتي سيزور فيها سيدني وملبورن وكانبيرا حيث سيلتقي بعض المسؤولين والجالية اللبنانية هناك".
ولفت السفيرة غريندلاي إلى انه "سررت بزيارة الرئيس الجميل ونحن نرحب بزيارته الى اوستراليا مطلع الشهر المقبل، ولقد عرضنا الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه لبنان والخطوات والإنجازات التي من شأنها ان تريح البلد".
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