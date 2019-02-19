النشرة: إشكال بين طلّاب "الوطني الحر" و"القوات" في الجامعة اللبنانية بالفنار

علمت "​النشرة​" أن "إشكالاً وقع بين طلاب "​التيار الوطني الحر​" و"​القوات اللبنانية​" في ​الجامعة اللبنانية​ في ​الفنار​ تخلّله تضارب بين ​الطلاب​ وتكسير للكافيتيريا الموجودة في الجامعة".

ولفتت مصادر "النشرة" إلى أن "الإشكال بدأ بين طالبين منذ يومين لأسباب شخصية قبل أن يتوسّع ويصبح حزبياً"، مشيرة إلى أن "إدارة الجامعة تدخلت وأنهت الإشكال على ان يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتسببين بالإشكال".