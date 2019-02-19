علمت "النشرة" أن "إشكالاً وقع بين طلاب "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في الجامعة اللبنانية في الفنار تخلّله تضارب بين الطلاب وتكسير للكافيتيريا الموجودة في الجامعة".
ولفتت مصادر "النشرة" إلى أن "الإشكال بدأ بين طالبين منذ يومين لأسباب شخصية قبل أن يتوسّع ويصبح حزبياً"، مشيرة إلى أن "إدارة الجامعة تدخلت وأنهت الإشكال على ان يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتسببين بالإشكال".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إشكال بين طلّاب "الوطني الحر" و"القوات" في الجامعة اللبنانية بالفنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.