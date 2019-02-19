الغريب من بعبدا: لإخراج ملف النازحين من التجاذبات السياسية

أعلن وزير شؤون النازحين ​صالح الغريب​ في تصريح من قصر بعبدا "أننا وضعنا رئيس الجمهوية ​ميشال عون​ بأجواء زيارتنا الى ​سوريا​"، داعيا الجميع الى "إخراج ملف النازحين من التجاذبات السياسية".

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