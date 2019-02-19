مسؤول بالداخلية الايرانية: قادرون على التصدي للارهابيين باراضي باكستان

أكد المدير العام لدائرة الشؤون الحدودية في ​وزارة الداخلية​ ال​ايران​ية شهريار حيدري أنه "لو أبدت ​باكستان​ عجزها عن التصدي للمجموعات الارهابية فإن ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية أكدت بصراحة قدرتها على التصدي لها داخل أراضي هذا البلد بسهولة"، مشيراً إلى "زيارة وفد باكستاني لايران لاجراء محادثات حول الاعتداء الارهابي في المنطقة الحدودية"، موضحاً أنه "بالنظر الى تأكيد الرئيس ووزارتي الخارجية والداخلية فإنه ينبغي لباكستان التعاون مع ايران حول هذا الموضوع".

ولفت إلى أن "أي بلد يمتلك حق الرد على أي انتهاك لقوانينه وفق القوانين الدولية"، مشيراً إلى أن "ايران لاتريد للعلاقات الوطيدة مع باكستان على الصعد الثقافية والاعمارية والاقتصادية والسياسية أن تتأثر سلبا بالاعتداءات الارهابية فيما تقبّلت ​الحكومة الباكستانية​ أن مراكز انطلاق هذه العمليات تقع في أراضيها".

وأشار الى أن "وفدا باكستانيا يزور ​طهران​ للتباحث حول الحد من تشكيل هذه المجموعات الارهابية على أراضي هذا البلد والتصدي لها والتعاون مع ايران في هذا المجال"، مؤكداً أنه "لامجال للحكومة الباكستانية لإخفاء الحقائق ولامفر لها من التعاون مع ايران، والمفاوضات جارية حاليا حيث أن التوصل الى نتائج رهن بمقدرة باكستان على التعاون معنا".