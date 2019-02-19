وزير خارجية اسبانيا: قلقون من الانتشار العسكري الأميركي على حدود كولومبيا

أعرب وزير خارجية ​إسبانيا​ ​جوزيب بوريل​ عن "قلقه من الانتشار العسكري الأميركي على حدود ​كولومبيا​ مع ​فنزويلا​"، مشيراً الى "اننا قلقون بشأن نبأ نشر ​القوات الأميركية​ ويجب علينا تجنب التصعيد العسكري". وقد أعرب بوريل عن "إدانته لموقف ​الحكومة​ الفنزويلية من طرد أعضاء ​البرلمان الأوروبي​ من حزب الشعب، مشيراً الى أن " الليلة الماضية كنت على اتصال مع سفيرنا، الذي قدم جميع الخطوات الممكنة مع وزارة الشؤون الخارجية الفنزويلية لتسهيل الدخول، ولسوء الحظ فأن المفاوضات لم تنجح"، لافتاً الى "أننا كنا نود أن ندخلهم ، وندين موقف الحكومة الفنزويلية لمادورو، الحكومة المعنية ، بعدم السماح لهم بالدخول".

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