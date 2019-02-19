ضبط 176 كغم من الحشيش جنوب شرقي تركيا

أعلنت ​السلطات التركية​ عن "ضبط 176 كغم من مخدر الحشيش في ولاية ​ديار بكر​ جنوب شرقي البلاد"، موضحةً أن "قوات ​الأمن​ ضبطت ​المخدرات​ داخل شاحنة محملة بالتبن متوجهة لولاية غازي عينتاب وفي إطار التحقيقات، أوقفت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة و​الاتجار بالبشر​ 4 مشتبهين".

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