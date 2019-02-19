الاناضول: السطات التركية ضبطت 47 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "السلطات التركية ضبطت 47 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان"، موضحةً أن "فرق خفر السواحل التركية، ضبطت المجموعة التي كانت على متن قارب مطاطي، قبالة سواحل منطقة تشيشمة".
وأوضحت أنه "لدى التحقيقات الأولية، تبيّن أن 14 من المهاجرين يحملون الجنسية السورية، و12 من الكونغو الديمقراطية و9 فلسطينيين و5 من اليمن و4 إيرانيين وإثنين من جنوب إفريقيا وواحد من أنغولا وتم نقل المهاجرين إلى مقر مديرية دائرة الهجرة بولاية إزمير لاستكمال الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحقهم".
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