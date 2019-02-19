الاناضول: السطات التركية ضبطت 47 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​السلطات التركية​ ضبطت 47 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير أثناء محاولتهم الوصول إلى ​اليونان​"، موضحةً أن "فرق ​خفر السواحل​ التركية، ضبطت المجموعة التي كانت على متن قارب مطاطي، قبالة سواحل منطقة تشيشمة".

وأوضحت أنه "لدى التحقيقات الأولية، تبيّن أن 14 من ​المهاجرين​ يحملون الجنسية السورية، و12 من ​الكونغو الديمقراطية​ و9 فلسطينيين و5 من ​اليمن​ و4 إيرانيين وإثنين من ​جنوب إفريقيا​ وواحد من ​أنغولا​ وتم نقل المهاجرين إلى مقر مديرية دائرة ​الهجرة​ بولاية إزمير لاستكمال الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحقهم".