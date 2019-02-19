مستشارة الرئيس السوري: قوات الاحتلال الأميركي في التنف تعرقل تحريرها

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان أن "قوات الاحتلال الأميركي في منطقة التنف تعرقل تحرير المنطقة من الإرهاب"، مشيرة إلى أن "الإرهاب الدولي الذي يضرب في كل مكان ممنهج وممول من دول بعينها".
وأوضحت شعبان أن "الدول التي تدعي محاربة الإرهاب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية تدعم الإرهاب في سوريا بهدف إطالة أمد الأزمة فيها".
وفي كلمة لها خلال "مؤتمر فالداي الدولي" في العاصمة الروسية موسكو، لفتت شعبان إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يتخذون محاربة الإرهاب ذريعة لشن حروب على الدول ونهب ثرواتها".
ورأت أن "الاحتلال الأميركي في منطقة التنف السورية يعرقل تحرير المنطقة من الإرهاب، وأن الإرهاب الدولي الذي يضرب في كل مكان هو إرهاب ممنهج وممول من دول بعينها".
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