"الأمور المستعجلة": مد أجل النطق بالحكم في قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ 5 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار الهادي محمد، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من الطبيب هاني سامح، ضد نقيب الأطباء، والتي يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، إلى جلسة 5 مارس المقبل.

كان المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح، قاما برفع دعوى مستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

واستندت مقيم الدعوى، للمادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي؛ حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.



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