أسعار الذهب ترتفع بمصر بعد وصولها لأعلى مستوى في 10 أشهر عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو جنيهين للجرام، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، وذلك بعد أن وصلت عالميا لأعلى مستوى في جلسة أمس.

وقال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 647 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 645 جنيهًا بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 555 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 739 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5176 جنيهًا.

وعالميًا، دارت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في 10 أشهر، اليوم الثلاثاء، مع تضاؤل جاذبية الدولار بفعل حالة التفاؤل إزاء محادثات التجارة الأمريكية الصينية، في حين سجل البلاديوم مستوى قياسيًا مرتفعًا بفعل مخاوف تتعلق بالمعروض، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.2% إلى 1323.28 دولار للأوقية.

وكان المعدن لامس 1327.64 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ 25 أبريل الماضي، وفقًا لوكالة رويترز.