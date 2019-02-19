وكيل النواب يشيد بدور رجال الشرطة في التصدي لإرهابي الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أدان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، العملية الإرهابية التي نفذها انتحاري، فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر.

وأشاد "وكيل النواب" بدور رجال وزارة الداخلية في تحديد الإرهابي الذي استهدف مسجد الاستقامة في الجيزة ومطاردته قبل أن ينفذ عملًا إرهابيًا أكبر كان من الممكن أن يسفر على عشرات القتلى لولا فضل الله ورجال الوطن الشرفاء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن.

وأوضح وهدان، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الحوادث الإرهابية تحاول عرقلة التعديلات الدستورية ونشر الفوضى قبل الاستفتاء على الدستور، متابعًا، أن تصريح الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ بألمانيا بضرورة مواجهة البيئة الحاضنة للإرهاب اثبت صحته، خاصة أن البيئة الحاضنة لها دور في محاربة الفكر الشاذ من خلال رجال مستنيرين يردون على الفتاوى الشاذة.

وشدد وهدان على أن المجتمع له دور كبير وكذلك مؤسسات الدولة ورجال الدين والتعليم في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك دورا كبيرا على المؤسسات المعنية للتصدى لتلك الظاهرة ومنها الإعلام والمثقفين ورجال الدين، مؤكدًا أنه عمل ضد الإنسانية والأديان والعقائد، ويحتاج العالم كله وليس مصر وحدها في التصدي له.