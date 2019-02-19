بالصور.. وزير التعليم يشهد درس لغة عربية باستخدام "التابلت" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة علم الدين ثانوية بنات في حي المناخ، لمتابعة سير العملية التعليمية، واستخدام الطلاب لجهاز "التابلت" المدرسي.

وحضر الوزير درسًا للغة العربية باستخدام "التابلت" داخل أحد فصول المدرسة، وناقش الطلاب حول مدي رضاهم ورأيهم بشأن المنظومة الجديدة.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالديوان العام، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عدد من المدارس، ومتابعة سير العملية التعليمية، واستخدام الطلاب لجهاز "التابلت" المدرسي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، وضع استخدام "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، وسير العملية التعليمية، ومدى استيعاب الطلاب للتعامل معه.