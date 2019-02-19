الرئيس السيسي يلتقي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.​

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