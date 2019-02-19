محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الوحدات الخدمية بقرية شريف باشا، في زيارة مفاجئة، تفقد خلالها مستوى الخدمات بالقرية، وتواجد العاملين في أوقات العمل الرسمية.
بدأ المحافظ جولته بزيارة مقر الوحدة المحلية لقرية شريف باشا، ولاحظ ارتفاع نسبة غياب الموظفين وعدم تواجد رئيس الوحدة القروية، فأمر المحافظ بإحالة المتغيبين ورئيس الوحدة القروية للتحقيق، وذلك بعد مراجعة سجلات الحضور والانصراف ومطابقتها بالحصر الفعلي بالإدارات وأماكن تأدية الخدمة مع مراجعة خطوط السير.
ومن ناحية أخرى، أمر المحافظ بصرف مكافأة شهر للعاملين والسائقين بالوحدة لالتزامهم بأوقات العمل الرسمية ونظافة مقر الوحدة، بالإضافة إلى توجيهه بصرف مكافأة شهر لسكرتير الوحدة، والذي تواجد قبل أوقات العمل الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر في زيارة مفاجئة.. محافظ بني سويف يحيل رئيس وحدة قروية للتحقيق (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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