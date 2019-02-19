نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ينعى نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي من رجال الشرطة، الذين طالتهم يد الغدر، مساء أمس، بمنطقة الدرب الأحمر، خلال ملاحقتهم لأحد العناصر الإرهابية بعد انفجار إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته.

كما يدين هذا العمل الإجرامي بأشد العبارات، ويؤكد أن العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين لن تثني أبناء الوطن من الجيش والشرطة على مواصلة تضحياتهم وبذل الغالي والنفيس لمواجهة الإرهاب الأسود والقضاء عليه.

انفجار الدرب الأحمر.. تغطية خاصة (اضغط هنا)