الأمم المتحدة: "داعش" يحاصر مئات الأسر السورية

أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة تنظيم "داعش" في سوريا وأن مقاتلي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.
وقالت باشليه في بيان "كثير منها (الأسر)... لا يزال يتعرض (أيضا) لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض".
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه في إفادة إن القانون الدولي يلزم قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها الولايات المتحدة وتهاجم التنظيم المتشدد باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب.
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