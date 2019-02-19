وزير بريطاني: أجرينا في بروكسل مناقشات مثمرة ُمع الاتحاد الأوروبي حول"بريكست"

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، مارتن كالانان، اليوم الثلاثاء، إنه ثمة "مناقشات مثمرة" جرت بين فرق من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كالانان قوله للصحفيين في بروكسل اليوم الثلاثاء، حيث وصل من أجل المشاركة في اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي: "كان ستيفن باركلي، وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، هنا مع المدعي العام، وتمت بينهما وبين ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وفريق/فرقة العمل/50، مناقشات مثمرة".

وأضاف كالانان أن المناقشات المثمرة جاءت "في إطار سعيهم من أجل الحصول على تطمينات يحتاجها البرلمان، حول عدم وقوع بريطانيا في شرك شبكة الامان الخاصة بإيرلندا (باكستوب) إلى أجل غير مسمى".

وقال كالانان: "لقد كنا واضحين للغاية: إننا نريد اتفاق... ولكننا نحتاج إلى إيجاد شيء مقبول للبرلمان الخاص بنا".