الصين ترحب بتعزيز باكستان علاقاتها مع السعودية

وزارة الخارجية الصينية

وكالات:

رحبت الصين اليوم الثلاثاء بتعزيز باكستان علاقاتها الودية مع مختلف الدول ومن بينها السعودية، والتي تكللت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون خلال زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى إسلام آباد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقًا على زيارة ولي العهد السعودي لباكستان، وشهوده التوقيع على ثماني اتفاقيات بين المملكة وباكستان بقيمة 20 مليار دولار، والتي تشمل

قطاعات النفط والطاقة المتجددة والمعادن.وقال شوانغ: "إن الصين سعيدة برؤية باكستان تعزز التبادلات الودية مع مختلف الدول بما فيها السعودية"..مضيفًا أن "الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني مهم للجانبين في إطار مبادرة (الحزام والطريق) ومن شأنه جلب المنفعة المتبادلة للجانبين، وتحقيق الرخاء الاقتصادي".. مشيرًا إلى أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع باكستان.