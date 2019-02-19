لافروف: إغلاق فيسبوك صفحات لـقناة روسيا اليوم ضغط على وسائل الإعلام

وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف- أرشيفية وكالات: أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف عن أسفه لإغلاق "فيسبوك" صفحات قناة روسيا اليوم مشيرا إلى أن هذه الخطوة دليل صارخ اليوم مشيرا إلى أن هذه الخطوة دليل صارخعلى استهداف الإعلام الروسي والضغط عليه. وأكد لافروف اليوم الثلاثاء إن واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا وإنشاء دويلة شرق الفرات.

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