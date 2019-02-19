تونس وغانا تعززان العلاقات الثنائية في مجالات عديدة

كتبت - سارة طارق:

وقعت غانا وتونس اتفاقيتين ومذكرة تفاهم للمساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التوقيع على الوثائق الثلاث في وزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية أمس الاثنين، عقب المحادثات الثنائية بين وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا شيرلي أيوركور بوتشوي (عضو البرلمان) و نظيرها التونسى خميس الجينهاوى.

تهدف مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية إلى تعزيز الارتباطات في هذا المجال بين وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي لجمهورية غانا ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية.

وقال الوزير التونسى "دعني أذكر أن الهدف الرئيسي لأي شراكة هو الفوائد التي تعود على المواطنين، وبالتالي ينبغي أن يؤدي

هذا الوعي إلى تعزيز جهودنا المشتركة لضمان تنفيذ المستفيدين النهائيين من هذه الشراكة النابضة بالحياة بين غانا وتونس خلال هذه العملية. هذه هي الطريقة الأكيدة التي يمكننا من خلالها تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي لبلداننا ورفاهية شعوبنا التي نسعى إليها ".

كما أشاد الجينهاوى بالاستقرار السياسي في غانا، بالإضافة إلى التطور الاجتماعي الاقتصادي الهام الذي جعل من غانا نموذجاً للنجاح في أفريقيا التى تقع بجنوب الصحراء الكبرى.

وأكد الجينهاوى التزام بلاده الراسخ بمشاركة غانا مع خبرتها في مختلف المجالات

ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة والطاقة والطاقات المتجددة والأشغال العامة والحدائق التقنية، وتقع على عاتقها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والتعليم العالي بينما تستكشف مجالات أخرى من التعاون المحتمل.

كما ألمحت بوتشوي إلى التزام متجدد من قبل غانا وتونس بوضع أجندة جديدة لتعميق المشاركة على جميع المستويات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي.

ومن بين الأمور المهمة التي تمت مناقشتها خلال تلك الزيارة تعزيز التواصل بين أكرا وتونس من خلال الخطوط الجوية المباشرة من الخطوط الجوية التونسية وخط الشحن المباشر إلى ميناء تيما والذي سيسيطر على المناقشات حسب ما ذكرته بوتشوي.

يذكر أن العلاقات التاريخية بين غانا وتونس تعود إلى حقبة ما بعد الاستقلال، ولا سيما بين رئيس غانا الأول الدكتور كوامي نكروما والرئيس السابق الحبيب بورقيبة من تونس، ويعد أفضل تعاون أفريقي.