كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إيراني: توقف الصادرات منذ 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الصينية أسدالله عسكر أولادي، سياسة البنك المركزي الإيراني لمواجهة العقوبات الجديدة على طهران، معلناً أن "صادرات إيران توقفت منذ 3 أشهر، ولم نتمكن من تصدير أي بضاعة إيرانية".

وتوقع عسكر أولادي موقع "بغداد بوست"، اليوم الثلاثاء، استمرار تعطل الصادرات 6 أشهر، بسبب السياسات الخاطئة التي اتخذها البنك المركزي، حسب وصفه.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الصينية والتي تعتبر من أكبر الغرف التجارية في إيران، أن "انهيار الصادرات الذي شهدته البلاد في الأشهر القليلة الماضية هو في الحقيقة بداية لنهاية الصادرات الإيرانية".

وأكد المسؤول الإيراني توقف الصادرات بسبب غياب العملة الصعبة لتمويل العمليات التجارية مع الخارج، قائلاً: "لم نتمكن من تصدير أي شيء منذ 3 أشهر بسبب التعقيدات التي تواجهنا لنقل العملة الصعبة والآليات التي وضعها البنك المركزي".