كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة تركية تؤيد سجن 14 صحفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة جمهوريت التركية المعارضة اليوم الثلاثاء إن محكمة استئناف تركية أيدت حكما بسجن 14 من صحفييها وإدارييها وإن السلطات ستعيد عددا منهم إلى السجن لقضاء الفترات المتبقية من أحكامهم.

وكانت محكمة قد قضت العام الماضى بسجن 14 من العاملين فى الصحيفة، التى ما زالت من الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، وذلك بعد اتهامهم بالإرهاب ودعم رجل الدين المنفى فى الولايات المتحدة فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وعبرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة فى تركيا واتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة فى إسكات المعارضة.

وقالت جمهوريت إن محكمة استئناف قضت بأن المحاكمة قانونية وأيدت الأحكام الصادرة ضد موظفيها. وأضافت أن مدد السجن التى تقل عن 5 سنوات صارت نهائية وأن الأحكام التى تزيد على ذلك ستنظرها محكمة أعلى درجة.

وأضافت الصحيفة أن المحكوم عليهم بالسجن أقل من 5 سنوات عددهم 5 من الصحفيين والإداريين وسيقضون باقى العقوبة. وأوضحت أن رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو من بين من عوقبوا بالسجن لمدة زادت على 5 سنوات.

ومنذ محاولة الانقلاب حبست السلطات أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة وفصلت نحو 150 ألفا آخرين من وظائفهم المدنية والعسكرية.