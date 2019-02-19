كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الناتو" يوبخ النرويج لعدم وجود دفاع موثوق به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "افتنبوستن" النرويجية اليومية، أن حلف الناتو، أصدر قائمة من المطالب الملموسة إلى "حرسه في الشمال"، للتعويض عن أوجه القصور التي تم اكتشافها خلال تدريبات Trident Juncture، بعد شهر واحد، من اعتراف رئيس الدفاع النرويجي هاكون برون-هانسن، بأن قدرات الدفاع في المملكة كانت ضعيفة.

وحسب الصحيفة، تلقى ممثل حلف شمال الأطلسي في النرويج، نائب الأدميرال كيتيل أولسن، قائمة بالمطالب التي أصدرها الحلف إلى القوات المسلحة الوطنية.

وقال قال كيتيل أولسن للصحيفة: "ما يقلق حلف الناتو هو افتقار القوات المسلحة للمثابرة والإصرار، والذي تم توثيقه خلال تمرين Trident Junction في النرويج، في الخريف الماضي، وتم إنفاق معظم قدرات النرويج العسكرية على تلقي تعزيزات الناتو."

وأضاف: "يجب أن نصبح أكثر قوة، وأن نمنح السكان شعورًا بالأمن".

وأوضح أولسن: "يساور حلف الناتو قلق من زيادة عدد الكتائب. يجب أن تمتلك النرويج القدرة على أن تكون قادرة على رعاية نفسها، وفي نفس الوقت، المشاركة في مهام الناتو في الخارج".

وشدد "أولسن"، على أن متطلبات القدرات الدفاعية الموثوقة لا تنطبق على النرويج وحدها، بل على جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو.