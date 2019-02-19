كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اليابان تعترف بـ"جوايدو" كرئيس مؤقت لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة اليابانية أعربت عن دعمها لـ"خوان جوايدو" واعترفت به كرئيس مؤقت لفنزويلا.

وقال الوزير: "إننا نعبر عن دعمنا الواضح لجوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا".

خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في 23 يناير، قد تم الاعتراف به على هذا النحو من قبل العديد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في حين تستمر روسيا والصين والمكسيك وغيرها في دعم الرئيس "مادورو"، الذي وصف منافسه بأنه دمية أمريكية.