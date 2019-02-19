انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن بوست: داعش في النزع الأخير.. بقايا خيام ومقاتلين يائسين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:47 مساءً - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" في منطقة "باغوز" شرق سوريا، بدأوا بالهروب مع عائلتهم مقابل دفع أموال للمهربين، مع قرب تنفيذ قوات "سوريا الديمقراطية" الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة هجوماً على المنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بعددها الصادر، اليوم الثلاثاء، إن: "المدنيين ومقاتلي داعش في منطقة باغوز يعيشون أوضاع إنسانية صعبة، حيث لا يتوفر الطعام الكافي، مع قصف متواصل للطائرات الأمريكية.

وبينت الصحيفة التي زارت منطقة "باغوز" أن مشاحنات واشتباكات بدأت تظهر بين مقاتلي تنظيم "داعش" في المنطقة البائسة شرق سوريا، إضافة إلى هروب العديد من العائلات والمدنيين منها من خلال دفع أموال لمهربين.

وتنقل الصحيفة عن سيدة سورية نازحة من "باغوز"، بالقول: "كنا نسير من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى ثانية، ونعيش الجحيم تحت القصف، لقد نفدت الموارد الأساسية، الناس صاروا يعتمدون على الحشائش لتوفير قوتهم".

وتقول امرأة من جزيرة ترينداد كانت قد سافرت مع زوجها لسوريا عام 2014 والذي انضم لتنظيم "داعش"، إن: "إحدى صديقاتها كانت جائعة لدرجة انها راحت تبحث عن بقايا طعام في البيوت المهجورة، قبل أن ينفجر عليها لغم داخل أحد البيوت التي كانت مفخخة من قبل عناصر التنظيم " لقد نزفت حتى الموت ".

أم محمد نازحة أخرى من "باغوز" قالت إن: "مقاتلي التنظيم مازال لديهم ما يكفيهم من مؤونة، و أخذوا الطعام من المدنيين وخزنوه لأنفسهم، ولم يكونوا يهتمون بالمدنيين، كانوا فقط يريدون أن يواصلوا المعركة".

ابتسام طه من مدينة الفلوجة العراقية، أوضحت أنها وعائلتها نجت بأعجوبة من القصف على "باغوز"، مشيراً إلى أن القصف تواصل أربعة أيام متتالية، بينما هي وعائلتها تسعى للفرار.

وأدت الغارات الأمريكية إلى موجة نزوح كبير، حيث نفذ قرابة 179 غارة خلال الأسبوعين الماضيين استهدفت المسلحين في المنطقة، بحسب تقارير عسكرية أمريكية.

سعد، صبي سوري يبلغ من العمر 15 عاماً، جنده تنظيم الدولة منذ العام 2014، تحدث لـ"واشنطن بوست" عن تفاصيل تلك الأيام قائلاً: "تم تدريبنا على السلاح، وبعد ذلك اخذونا إلى نقطة تفتيش للدفاع عن باغوز".

وأضاف سعد: "أخبرونا بضرورة أن نبقى في مكاننا ونواصل إطلاق النار، وكنا خائفين، ونسمع حتى القادة وهم يتهامسون ويقولون لقد انتهى كل شيء، غير أن آخرين كانوا يصرون على مواصلة القتال".

وسيطر تنظيم "داعش" على مساحة تضاهي مساحة بريطانيا منذ العام 2014، في جغرافيا تمتد عبر العراق وسوريا، وروج لإنشاء دولة الخلافة، حيث أعلن زعيمه أبو بكر البغدادي عن قيام دولة "الخلافة الإسلامية" من مسجد النوري في الموصل في يونيو عام 2014.

وبحلول الأسبوع الماضي، تقول الصحيفة، لم يعد لتنظيم "داعش" سوى طريق غير معبد واحد يمكن أن يوصل إلى المكان الذي يتحصن فيه مجموعة من مقاتلي التنظيم، بينما تواصل قوات "سوريا الديمقراطية" التقدم في وقت مازالت عمليات النزوح من "باغوز" مستمرة.

الكثير من مقاتلي التنظيم، وفق "الواشنطن بوست"، قرروا تسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، في حين مازال البعض يواصل القتال، بينما قرر أخرون التفاوض من أجل الخروج من المنطقة إلى مكان أخر.

وتتهم "قوات سوريا الديمقراطية" تنظيم داعش باستخدام المدنيين كدروع بشرية في محاولة لإيقاف زخم الهجوم على معقله الأخير.