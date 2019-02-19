انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمن المصري يعلن مقتل 16 مسلحاً في العريش والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:47 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 16 مسلحاً في تبادل إطلاق نار بموقعين في مدينة العريش شمال شرقي البلاد.

وقالت "الداخلية" في بيان: إن "قطاع الأمن الوطني (الذراع الاستخباراتية للوزارة) رصد بؤرتين إرهابيتين، خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية (لم يحددها)".

وأوضح البيان أن "مواجهة الموقع الأول أسفرت عن مصرع 10 مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة، ومقتل 6 آخرين في موقع ثان بالعريش في أثناء تبادل إطلاق النار أيضاً".

وتعد هذه المواجهة الأمنية رابع حادث بارز تشهده البلاد خلال أسبوعين، إذ تأتي عقب يوم من مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنياً، وهو ما أدى إلى مقتله فوراً، قرب الجامع الأزهر، وسط القاهرة.

كما وقع تفجير محدود بالجيزة الجمعة الماضي، تلاه استهداف "إرهابي" لحاجز أمني في سيناء، أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكرياً.

وتأتي الحوادث المتتالية، بعد أيام من بدء مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات في الدستور، تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي تمديد فترة رئاسته من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية تسمح له بالبقائ بالسلطة حتى عام 2034.