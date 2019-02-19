شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: تدخلات إيران أدت لتراجع سياسي واقتصادي وثقافي في العراق والان مع التفاصيل

قال الإعلامي الجزائري الدكتور أنور مالك، إن تدخلات إيران أدت إلى تراجع الدور السياسي والاقتصادي والثقافي في العراق على مختلف المستويات.

وبين أن التدخلات الإيرانية في العراق ارت واسعة النطاق، ولم تخلِّف سوى المآسي ولم تصنع سوى الفقر والبلاء والمشاكل الاجتماعية والتناحر الطائفي بين مكونات الشعب العراقي، مشيرًا إلى أنها

وأضاف "مالك"، خلال برنامجه "المراقب"، الذي يقدمه على فضائية "سعودية 24"، أن الكثير من العراقيين سنة وشيعة باتوا يجزمون أن الأفضل للعراق ليس الابتعاد عن نظام الملالي فقط، وإنما يطالبون ويصرون على العمل الجاد من أجل طرده من الداخل العراقي وكذلك إسقاط حكم الولي الفقيه في طهران؛ لأن بلاءه سيزال مستمرًّا مادام حكمه قائمًا.

وأشار، إلى أنه يجري النفخ الكاذب لدور إيجابي مزعوم لإيران في العراق ويسعى النافخون في قرب مثقوبة؛ لإظهار الملالي عكس حقيقتهم وواقعهم، مما يثير السخرية والتهكم كثيرًا.

وأكد، أن أسباب سقوط نظام الملالي متوفرة في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت سابق، ومن بينها أن الإيرانيين صاروا لا هم لهم سوى تحرير أنفسهم من سلطة نظام الخميني الذي مارس شتى أنواع الاستبداد والفساد، مشددًا، على أن نظام الملالي الذي يعد من أبرز الأنظمة الشمولية الفاسدة، دأب على نهب ثروات الشعب الإيراني من أجل مصالح مشبوهة.